İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0978
  • EURO
    32,9863
  • ALTIN
    1977.5
  • BIST100
    7875.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray açıkladı! Berkan Kutlu geri döndü
Spor

Galatasaray açıkladı! Berkan Kutlu geri döndü

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...

IHA12 Ocak 2024 Cuma 12:37 - Güncelleme:
Galatasaray açıkladı! Berkan Kutlu geri döndü
ABONE OL

Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takıma döndüğünü açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu' denildi. Kutlu, sezon başında 250 bin Euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralık olarak gitmişti.

25 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Berkan Kutlu, ayrıca sezon başında Galatasaray ile ise Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada forma giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.