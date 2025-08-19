İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8954
  • EURO
    47,6714
  • ALTIN
    4359.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray açıkladı! Oyuncu ile yollar ayrıldı
Spor

Galatasaray açıkladı! Oyuncu ile yollar ayrıldı

Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oldu. Sarı-kırmızlı takım transferin detaylarını da açıkladı.

Haber Merkezi19 Ağustos 2025 Salı 21:37 - Güncelleme:
Galatasaray açıkladı! Oyuncu ile yollar ayrıldı
ABONE OL

Galatasaray'ın sol beki Derrick Köhn Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oldu. Sarı-kırmızlı takım transferin detaylarını da açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., Şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20'sini sonraki satıştan pay olarak Şirketimize ödeyecektir.

Galatasaray formasıyla toplamda 19 maçta süre bulan Derrick Köhn, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaza anı güvenlik kamerasında! Geri vitese alıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.