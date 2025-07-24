Galatasaray, Avrupa futbolunun en çok konuşulan golcülerinden Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı. Nijeryalı yıldızın transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

KAMPA KATILMAYACAK

Sky Sports'un geçtiği habere göre; Osimhen'in Avusturya kampına katılması şu aşamada planlanmıyor. Ancak kulislerde resmi evrakların tamamlandığı ve işlemlerin son aşamaya geldiği ifade edildi.

2028'E KADAR İMZA

Transferin bedelinin 75 milyon Euro olduğu ve Osimhen'in Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yıldız golcünün yıllık net maaşının ise 15 milyon Euro seviyesine çıkacağı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA BAŞKAN'DAN

Başkan Dursun Özbek'in, yapılacak Divan Kurulu toplantısında Victor Osimhen transferini camiaya resmen duyuracağı öğrenildi. Dev transferin yanı sıra kulübün yeni yol haritası da açıklanacak.

GOL YAĞMURUYLA GELİYOR

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldız, hem taraftarın sevgilisi oldu hem de Avrupa devlerini peşine taktı.