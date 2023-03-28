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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak olan Galatasaray maç hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

AA 28 Mart 2023 Salı 21:07 - Güncelleme:
Galatasaray, Adana Demirspor mesaisini sürdürüyor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı geçen Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray ligde oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken 60 puanla şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

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