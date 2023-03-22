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Spor

Galatasaray, Adana Demirspor'a hazırlanıyor

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Galatasaray, Adana Demirspor'a hazırlanıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıklarını atlatan Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla çalıştı.

Tedavileri süren Dries Mertens ve Baran Aksaka da saha dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalışma yaptı.

Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tecrübeli futbolcu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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