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Spor

Galatasaray, Adana'ya gitti

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç için Adana'ya gitti.

DHA20 Aralık 2021 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:25
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Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya gitti. Sarı-kırmızılı ekibi, Adana'da taraftarlar karşıladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Yeni Adana Stadı'nda, yarın saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana Havalimanı'na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımını karşılamak için saatler öncesinde Şakirpaşa Havalimanı'na gelerek tezahürat yaptı. Futbolcuların çıkmasıyla birlikte sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratların ardından havalimanından ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafile, maç saati beklemek için otele hareket etti.

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