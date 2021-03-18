Galatasaray Adası davasında karar verildi

DHA 18 Mart 2021 Perşembe 13:10 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 13:12

Galatasaray, kulübe ait adanın tahliyesi için işletmeciye karşı açtıkları davanın lehlerine sonuçlandığını bildirdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun."

Sarı-kırmızılı kulüp, merhum başkan Özhan Canaydın döneminde 2006 yılında Galatasaray Adası'nı işletmeci Mehmet Koçarslan'a kiralamış, daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle de tahliye davası açmıştı.

Bu süreçte, adada mevzuata aykırı yapılaşma gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde belli bölümlerin yıkımı gerçekleştirildi.