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Galatasaray, Alan için girişimlerini hızlandırdı

SARI-KIRMIZILI ekip, bir süredir Brezilyalı golcü Alan’la temaslarını sürdürüyordu.

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Çin’in Guangzhou ekibinde forma giyen 29 yaşındaki forvetle her konuda anlaşıldığı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcunun mukavelesi 19 Ocak’ta sona erecek. Yani bonservis bedeli ödemeyecek. (Akşam)

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