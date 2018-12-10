Galatasaray, Alan için girişimlerini hızlandırdı
SARI-KIRMIZILI ekip, bir süredir Brezilyalı golcü Alan’la temaslarını sürdürüyordu.
Çin’in Guangzhou ekibinde forma giyen 29 yaşındaki forvetle her konuda anlaşıldığı ileri sürüldü. Tecrübeli futbolcunun mukavelesi 19 Ocak’ta sona erecek. Yani bonservis bedeli ödemeyecek. (Akşam)
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