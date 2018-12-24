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Galatasaray Alan'a 2,5 yıllık imza attıracak

Transferde gözünü Çin'e diken Galatasaray, Guangzhou'nun golcüsü Alan'ı 2.5 yıllığına istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Brezilyalı golcü ise bonservisini almanın peşinde.

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Devre arasında iki forvet takviyesi planlayan Galatasaray gözünü Çin'e çevirdi. Demba Ba'yı Shanghai Shenhua'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Guangzhou'nun golcüsü Alan'ı ise 2 buçuk yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

Brezilyalı Alan, Galatasaray'a gelmeye hazır ancak kulübü Guangzhou'nun kendisini serbest bırakmasını bekliyor. Alan için bonservis ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Sambacı'ya yıllık 3 milyon Euro ödemeyi göze aldı.

2015 yılından beri Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Carvalho burada 102 maça çıktı, 58 gol attı. Bu sezon ise 22 maça çıkan Carvalho 19 gol atıp, 8 asist yaptı.

(Sabah)

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