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Galatasaray, Alan'dan haber bekliyor

G.Saray, Ocak’ta Guangzhou Evergrande’den ayrılacak olan Brezilyalı golcü ile yıllığı 2.5 milyon eurodan prensip anlaşması yaptı. Sambacı, Çin kulübüyle pürüzleri gidermeye çalışıyor.

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4 OCAK’TA başlayacak ara transferde kadrosuna kaliteli iki golcüyü katmaya hazırlanan Galatasaray’ın listesinin başında Çin’in Guangzhou Evergrande takımında top koşturan Alan Carvalho var. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile masaya oturup yıllık 2.5 milyon eurodan prensip anlaşması yapan Galatasaray, bu oyuncunun Çin kulübüyle olan alacak sorununu çözüp müjdeli haberi vermesini bekliyor. 
 
TEKNİK direktör Fatih Terim’in onayıyla anlaşılan Brezilyalı santrfor, kanatlarda da forma giyebiliyor. Guangzhou Evergrande’nin, onun kalitesinde bir oyuncu bulunduğu takdirde gidişine izin vereceği bu nedenle alacak meselesinin uzadığı öğrenildi. Çin kulübünde 22 maçta forma giyen 1.85 metrelik Sambacı 19 gol kaydederken, 8 de asist yapıp tam 27 gole doğrudan katkı verdi. Alan’la 2.5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

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