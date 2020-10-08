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Spor

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını salonda gerçekleştirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı salonda gerçekleştirdi.

IHA08 Ekim 2020 Perşembe 20:58 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 20:58
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Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Ardından akselerasyon çalışmasıyla devam edildi. Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, takımla beraber salonda yapılan çalışmada yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Peter Etebo ise günü tedaviyle geçirdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan dokuz oyuncu yer almadı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı çalışmaları kapsamında Türkiye Ümit Milli Takımı ile yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir hazırlık maçı yapacak.

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