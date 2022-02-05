Galatasaray Alanyaspor maçına 6 eksikle çıkacak

AA 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:29

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 23. haftayı lider Trabzonspor'un 27 puan gerisinde 15. sırada bitirdi.

Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla 23. haftayı 3. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazanmıştı.

ALTI FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan ve Mbaye Diagne maçın kadrosunda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı forması giyen Mustafa Muhammed ile yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Omar Elabdellaoui de kadroda bulunamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 25. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında oynayamayacak.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Karşılaşmada gözler, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği oyuncularda olacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya ile Inaki Pena ve Erick Pulgar'ı renklerine bağladı.

LİGDE SON 12 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan Galatasaray, kalesinde 19 gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

EKSİ AVERAJDA

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde attığından fazla gol yedi ve eksi averajda kaldı.

Ligde attığı 28 gole karşın kalesinde 33 gol gören sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı -5 averajla bitirdi.

TORRENT YÖNETİMİNDEKİ 3 LİG MAÇINI DA KAYBETTİ

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 3 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybetti.

Galatasaray, Torrent yönetiminde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçında da mağlup oldu.