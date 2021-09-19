19 Eylül 2021 Pazar 18:18 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 18:23

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar 87. dakikada yedikleri golle maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray son üç lig maçında yedi puan kaybetti. Galatasaray-Alanyaspor maçına gerginlik damga vurdu. İki yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlikte Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile Galatasaray Futbol A Takımı Yarımcı Antrenörü Necati Ateş arasında tansiyon yükseldi. İlk yarıda rakibinin müdahale sonrasında Morutan yerde kalırken saha kısa süreliğine karıştı. Mücadelenin 48. dakikasında Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi.

Yardımcısı sakinleştirmeye çalışırken Bülent Korkmaz, Necati Ateş'i 4.hakem Kutluhan Bilgiç'e şikayet etti.



TAYLAN ANTALYALI VE FAMARA DİEDHİOU KAFA KAFAYA GELDİ



Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile Alanyaspor'un santrforu Famara Diedhiou, çıkan tartışmada kafa kafaya geldi. Diğer futbolcuların araya girmesiyle saha içi sakinleşti.

