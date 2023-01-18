Galatasaray, Alanyaspor mesaisine başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ile geniş alanda pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Mathias Ross ve Kazımcan Karataş idmanın bir bölümünde takımla, sonrasında atletik performans uzmanı eşliğinde bireysel çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.