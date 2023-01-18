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Spor

Galatasaray, Alanyaspor mesaisine başladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile oynayacak Galatasaray, hazırlıklara başladı.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
Galatasaray, Alanyaspor mesaisine başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ile geniş alanda pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Mathias Ross ve Kazımcan Karataş idmanın bir bölümünde takımla, sonrasında atletik performans uzmanı eşliğinde bireysel çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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