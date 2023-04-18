Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da

başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmayı belN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik

koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

EKSİKLER

Alanyaspor'da sakatlığı süren Candeias ile cezalı Umut Güneş karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir maç kadrosuna dahil edilmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor

Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih Aksoy, Doumbia, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi