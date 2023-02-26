Galatasaray, Alanyaspor'u 4 golle yendi! Zaniolo siftah yaptı

Galatasaray ile Alanyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazandı. Sarı kırmızılı takımın gollerini 31. dakikada Milot Rashica ve 69. dakikada Barış Alper Yılmaz, 77. dakikada Berkan Kutlu ve 90+4. dakikada yeni transfer Nicolo Zaniolo kaydetti. Alanyaspor'un golleri 17. dakikada Cavaleiro ve 90. dakikada Eduardo'dan geldi.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi. 36. dakikada yerini Berkan'a bıraktı.

ZANIOLO DA OYNADI!

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo 80. dakikada Berkan'ın yerine oyuna girdi.

TÜM GELİRLER DEPREMZEDELERE

Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.

"TÜRKİYE TEK YÜREK"

Alanya'daki karşılaşma öncesinde iki takım ve maçın hakemleri, üzerinde Türkiye haritası bulunan, "Biz beraberiz", "Türkiye tek yürek", "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtler giydi. Seremoniye 25 depremzede çocuğun ellerinden tutarak çıkan futbolcular, "Yaralarımızı birlikte saracağız." yazılı pankartı taşıdı.

Geliri depremzedelere bağışlanacak müsabakayı 10 bini aşkın kişi tribünden takip etti. İki takım taraftarı, tribünde karışık şekilde oturarak maçı izledi.

Dakikalar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptı.

Takımları yerine "Türkiye" tezahüratında bulunan taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere stat girişinde oluşturulan alana bıraktı.