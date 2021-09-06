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Spor

Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı

Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için El Ahly'ye teklifte bulundu.

6 Eylül 2021 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:39
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Kadrosunu 10 transferle güçlendiren Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir El Ahly takımından Malili Aliou Dieng'i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

Dieng için 8 milyon euro bonservis bedeli talep eden El Ahly'ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı.

Hürriyet

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