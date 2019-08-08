Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı şaşırttı

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Galatasaray alt yapısında forma giyen Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı

Galatasaray U21 takımında forma giyen Çekdar Orhan Akhisarspor ile anlaştı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! U21 forması giyen Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı.

Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Çekdar Orhan geçen sezon sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.

21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray U21 formasıyla 13 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.

Çekdar Orhan'ın Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Çekdar Orhan, Galatasaray ile resmi sözleşme imzaladığı gün kuzeni Ersin Korkut yalnız bırakmamıştı.

(Fanatik)

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