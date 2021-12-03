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Spor

Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Altay'ı konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

3 Aralık 2021 Cuma 20:02 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 20:02
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu ifade edildi. Antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Altay müsabakası, yarın saat 19.00'da başlayacak.

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