Galatasaray, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Altay'ı ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu ifade edildi. Antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Altay müsabakası, yarın saat 19.00'da başlayacak.