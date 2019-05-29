Galatasaray, altyapısından yetişen Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, U21 takımı kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Konuyla ilgili Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:
“Altyapımızdan yetişen ve U21 Takımı kaptanlığı yapan Gökay Güney ile beş yıllık yeni sözleşme imzaladık.”
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