23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7327
  • 6,3824
  • 277.159
  • 100220
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Andone'nin bonservisini almak için girişimlere başlıyor

Galatasaray, Florin Andone için Brighton ile ocak ayında masaya oturma kararı aldı. Sarı kırmızılı kulüp, 5 milyon euro'ya kadar teklif yapacak.

  • Sporx
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, Brighton'dan kiraladığı Florin Andone'nin bonservisini almak için devre arasında transfer görüşmelerine başlama kararı aldı.
 
Oynadığı 7 maçta yalnızca 2 gol atmasına rağmen gösterdiği performansla Fatih Terim'in uzun süredir aradığı 'Elmander' tipi oyuncunun karşılığını veren Andone için bonservis görüşmeleri sezon sonu beklenmeden yapılacak. 26 yaşındaki golcünin 1 sezon kiralanması için 700 bin euro ödeyen Galatasaray, satın alma opsiyonu konmamıştı.
 
UEFA ile FFP sıkıntısı yaşayan ve sattığı kadar almak zorunda olan Galatasaray, öncelikle gözden çıkardığı oyuncuların satış bedeline göre Brighton ile pazarlık masasına oturacak. Galatasaray, Andone için Brighton'a 5 milyon euro'ya kadar teklif yapma stratejisi belirledi.
 
Brighton ile 2023'e kadar kontratı bulunan Florin Andone, Temmuz 2018'de 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.
 
ANDONE'YE REAL MADRID MOTİVASYONU
 
Andone, Radamel Falcao'nun yokluğunda Galatasaray'ın en önemli gol silahı olarak forvetteki yerini almıştı. Real Madrid maçında da takımın gol ayağı olacak
 
Rizespor maçında mücadelesi ile dikkat çeken Rumen oyuncu, fileleri havalandıramasa da 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmadı ve çok çalıştı
 
Sarı- Kırmızılı taraftarlar da maçın bitmesine kısa süre kala Andone tezahüratları yapmaya başladı. Bitiş düdüğü sonrasında da 26 yaşındaki oyuncuyu alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ operasyonu

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

Resul Kurt yazdı: Savunma almadan fesih yapmayın!

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

'Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi'

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Kuyudan konumla bulundu! İntihara kalkıştı, pişman olup polisi aradı

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Dikkat! 'Palamut' diye bakın ne satıyorlar?

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Diplomalarını kiraya veriyorlar: 20 bin liraya kadar çıkıyor

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi

Öğrencilerin sevgisiyle kanseri yendi
 

POPÜLER HABERLER

5 çocuğu var ama kaldırımda yatıyor... Yürek burkan hikaye

5 çocuğu var ama kaldırımda yatıyor... Yürek burkan hikaye

Google Earth buldu! Yunanistan'da kafa karıştıran görüntü

Google Earth buldu! Yunanistan'da kafa karıştıran görüntü

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

Ağzındaki bisküviyle ayı besledi... Hayvan Hakları Örgütü'nden tepki yağdı!

İstanbul'da Depremlerle battı! O ada havadan görüntülendi

İstanbul'da Depremlerle battı! O ada havadan görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA