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Galatasaray, Andres Skov Olsen'i takip ediyor

Esbjerg Sportif Direktörü Jimmi Nagel Jacobsen, Nordsjaelland ile oynadıkları maçta tribünde Galatasaray'dan gözlemciler olduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yerleşen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürürken, Danimarka'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Danimarka Ligi ekiplerinden Esbjerg'in sportif direktörü Jimmi Nagel Jacobsen, Nordsjaelland ile oynadıkları mücadelede tribünde Galatasaray'dan gözlemciler olduğunu belirtti.

Jacobsen yaptığı açıklamada maçta 15 kulüpten gözlemcinin olduğunu söylerken, "Bir maçımıza 15 kulüpten birden gözlemcinin gelmesi pek normal değil ancak rakibimiz Nordsjaelland'ın oyuncuları da bunu tetiklemiş olabilir. Dortmund ve Galatasaray'ın da içinde olduğu kulüpler bunlar. Bizim oyuncularımızı da izlediler. Sadece menajerler değil, sportif direktörler ve gözlemciler tribündeydi. Bu insanlar, transfer kararlarını veren insanlar" ifadelerini kullandı.

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Danimarka basını, tribündeki gözlemcilerin özellikle FC Nordsjælland'ın 19 yaşındaki yükselen yıldız adayı Skov Olsen'i takip ettiğini yazdı.

Kanatlarda görev alan ve bu sezon oynadığı 41 maçta 25 gol, 4 asistlik bir performasn sergileyen Danimarkalı oyuncunun adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılmaktaydı.

Danimarka U21 takımında da görev alan Skov'un bonservis bedelinin ise 5 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

(Sporx)

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