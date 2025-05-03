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Spor

Galatasaray, Andriy Lunin transferinde İngiliz devleriyle yarışta

Muslera'nın ayrılık ihtimali sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Real Madrid'in yedek kalecisi Andriy Lunin'i listesine aldı. Aston Villa ve Manchester City de 26 yaşındaki eldiveni istiyor. Cim-Bom ise kaleyi doğrudan teslim etme planıyla transferde avantaj sağlamak istiyor.

Akşam3 Mayıs 2025 Cumartesi 08:16 - Güncelleme:
Galatasaray, Andriy Lunin transferinde İngiliz devleriyle yarışta
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Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ayrılık ihtimali nedeniyle kaleci arayışlarına devam ediyor. Real Madrid'in yedek kalecisi Andriy Lunin'i gözüne kestiren Aslan, bu transferde İngiltere ekipleri ile yarışacak. Fichajes'in haberine göre; Aston Villa ve Manchester City, Ukraynalı file bekçisine talip oldu. Oyuncunun, yaşı ve potansiyeli nedeniyle iki kulübün de radarına girdiği belirtildi.

Aston Villa, Emiliano Martinez'in Suudi Arabistan'a gitmesi durumunda Lunin'i birinci kaleci olarak kadrosuna katabilir. Manchester City ise Ederson veya Ortega ikilisinden biriyle yollarını ayırabilir. Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Ada devi, bu iki isimden biriyle vedalaşırsa Lunin transferinde gaza basacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ise sezon başından bu yana 26 yaşındaki eldivene ilgi duyduğu vurgulandı. Cim-Bom, Lunin'e kaleyi direkt emanet edecek olmasıyla transferde bir adım öne geçebilir. Real Madrid ile 2029 yılına kadar kontratı olan oyuncu süre almak istediği için yeni bir maceraya başlamak istiyor. Galatasaray, eğer şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırsa Lunin transferinden de olumlu sonuç alma ihtimali yüksek.

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