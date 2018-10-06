Antalyaspor - Galatasaray | CANLI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Celustka, Cissokho, Doğukan, Yekta, Hakan, Chico, Maicon, Doukara
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar Aziz, ömer Bayram, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.