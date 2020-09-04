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Spor

Galatasaray antrenmanında Terim'e doğum günü sürprizi

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay tesislerinde bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı ekip çalışmaların yanı sıra Fatih Terim'in yeni yaşı için pasta kesti.

IHA04 Eylül 2020 Cuma 12:38 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 12:38
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum günü, antrenman öncesi teknik heyet, oyuncular ve Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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