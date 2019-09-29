24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray ara vermeden Devler Ligi'ne hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 6. haftasında derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasına çevrildi.
 
Sarı-kırmızılı takım, 1 Ekim Salı günü rakibiyle evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
 
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilk bölümde salonda çalışan sarı-kırmızılılar daha sonra sahaya çıkarak dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları üzerinde durdu.
 
Sarı-kırmızılı ekip, PSG maçının son hazırlığını pazartesi tesislerinde gerçekleştirecek. Antrenman öncesi saat 20.30'da teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, basın toplantısına katılacak.
 
PSG, pazartesi İstanbul'a gelecek
 
A Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak PSG pazartesi İstanbul'a gelecek.
 
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile bir futbolcu, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda saat 18.15'teki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Fransız ekibi, son antrenmanını basın toplantısından sonra statta yapacak.

Petrol tankerleri patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, 'Kınalıada' gemimizin denize indirilmesi töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan, 'Kınalıada' gemimizin denize indirilmesi töreninde konuşuyor

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Cami bahçesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Korkunç olay! Markette silahını çekip kurşun yağdırdı

Korkunç olay! Markette silahını çekip kurşun yağdırdı

Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İP ve SP'de deprem: İstifa ederek MHP'ye geçtiler

İşte deprem araştırması! Dikkat çeken sonuçlar var

İşte deprem araştırması! Dikkat çeken sonuçlar var

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Filmlere konu olacak korkunç bebek satışı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı

Kahreden kaza! Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı
 

POPÜLER HABERLER

Petrol tankerleri patladı

Petrol tankerleri patladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA