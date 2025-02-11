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Spor

Galatasaray, Arda Ünyay'ı açıkladı

Galatasaray, MKE Ankaragücü forması giyen genç savunmacı Arda Ünyay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

11 Şubat 2025 Salı 21:40 - Güncelleme:
Galatasaray, Arda Ünyay'ı açıkladı
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Galatasaray transferde hız kesmiyor. Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.

2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan transfer için yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır."

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay için TFF'ye lisans bildirimini yaptı.

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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