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Spor

Galatasaray Arsenal'in eski scout şefi Francis Cagigao ile anlaştı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı.

13 Haziran 2023 Salı 23:58 - Güncelleme:
Galatasaray Arsenal'in eski scout şefi Francis Cagigao ile anlaştı
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Bu doğrultuda adımlarını atan sarı-kırmızılı ekip, daha önce Arsenal'in şef scoutluğunu yapan ve son olarak Şili Milli Takımı'nın sportif direktörü olan Francis Cagigao ile anlaşmaya vardı.

Uzun yıllar Arsenal'de scout'luk görevini yaptıktan sonra Londra temsilcisinin şef scout'u olan ardından Şili Futbol Fedarasyonu Sportif Direktörü olan Francis Cagigao ile anlaşma sağlandı. Francis Cagigao'nun futbol operasyonlarının başına geçeceği öğrenildi.

Londra'da yaşayan bir İspanyol ailenin çocuğu olan Francisco Cagigao Souto, 1996'da Arsenal için oyuncu izlemeye başladıktan sonra Londra ekibinde 2000'le birlikte tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Lauren'in transferinde önemli rol oynayan Cagigao'nun Arsenal kariyeri boyunca Cesc Fabregas, Gabriel Martinelli, Thomas Partey, Robin van Persie, Hector Bellerin gibi oyuncuların Arsenal'e gelmesinde pay sahibi olduğu belirtiliyor.

Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, verdiği bir röportajda Francis Cagigao için şunları söylemişti:

"Francis Cagigao, dünya futbolundaki en yetenekli ve etkileyici oyuncuları keşfetme konusunda benimle birlikte çalışan birisi. O, istikrarlı bir şekilde harika yetenekleri tespit etme konusunda inanılmaz bir göz ve bilgi birikimine sahip. Kendisiyle uzun yıllar birlikte çalıştım ve transfer pazarındaki yetenek avcılığı konusunda büyük başarılar elde ettik. Arsenal için birçok önemli oyuncunun keşfedilmesinde Francis'in büyük katkısı oldu ve onun futbol bilgeliği ve profesyonelliği kulübe büyük değer kattı."

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