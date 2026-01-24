Süper Lig devi Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar ile resmi sözleşmeye imza atacak olan oyuncu, İstanbul'a geldi.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.

Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.

Kolombiyalı futbolcu, İstanbul'a geldi.

TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO

Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından, "Yáser Asprilla'dan büyük Galatasaray taraftarına mesaj var!" notuyla bir paylaşım yaptı.

�� Yáser Asprilla'dan büyük Galatasaray taraftarına mesaj var! pic.twitter.com/4xNRmd1jMt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 24, 2026

İLK AÇIKLAMALAR

Havalimanında açıklamalarda bulunan Asprilla, "Bu büyük kulübe gelme fırsatı olduğu için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım." dedi.

DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez ile ilgili konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Çok iyiyiz onunla. Bana çok destek olan, hem takım arkadaşı olarak hem de oyuncu olarak inanılmaz saygı duyduğum bir insan. O da çok önemli bir faktör buraya gelmemde." diye konuştu.

Taraftara mesaj gönderen Asprilla, "Çok mutluyum bu büyük kulübün bir parçası olma şansından dolayı. En iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Çok çalışacağım disiplinli bir şekilde." sözlerini sarf etti.