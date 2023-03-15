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Spor

Galatasaray, Avrupa Kupası'nda final yolunda

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibini ağırlayacak.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 15:59 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa Kupası'nda final yolunda
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Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, final yolunda taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart Perşembe günü Venedik'te yapılacak.

Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde de İspanya'nın Cadi La Seu ekibini eleyerek yarı finale yükseldi.

Umana Reyer ise normal sezondaki grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladıktan sonra play-off turunda ülkesinden Dinamo Sassari, son 16 turunda İsrail'den Elitzur Holon ve çeyrek finalde aynı ülkeden Elitzur Landco Ramla'yı geçerek yarı finale çıktı.

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