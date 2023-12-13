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Spor

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne gidiyor! İşte muhtemel rakipler...

Şampiyonlar Ligi grubunu 3. bitiren Galatasaray, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri...

13 Aralık 2023 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa Ligi'ne gidiyor! İşte muhtemel rakipler...
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Kopenhag'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla birlikte A Grubu'nu 3. sırada bitirdi. Okan Buruk'un ekibi bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

PLAY-OFF'TA MÜCADELE EDECEK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

MAÇ TARİHLERİ

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

MUHTEMEL RAKİPLER

A GRUBU: West Ham United / Freiburg

B GRUBU: Marsilya / Brighton

C GRUBU: Real Betis / Rangers / Sparta Prag

D GRUBU: Sporting Lizbon

E GRUBU: Touolouse / Union Saint-Gilloise

F GRUBU: Rennes / Villarreal

G GRUBU: Slavia Prag / Roma

H GRUBU: Karabağ / Molde

*UEFA Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.

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