Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Kopenhag'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla birlikte A Grubu'nu 3. sırada bitirdi. Okan Buruk'un ekibi bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
PLAY-OFF'TA MÜCADELE EDECEK
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.
MAÇ TARİHLERİ
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
MUHTEMEL RAKİPLER
A GRUBU: West Ham United / Freiburg
B GRUBU: Marsilya / Brighton
C GRUBU: Real Betis / Rangers / Sparta Prag
D GRUBU: Sporting Lizbon
E GRUBU: Touolouse / Union Saint-Gilloise
F GRUBU: Rennes / Villarreal
G GRUBU: Slavia Prag / Roma
H GRUBU: Karabağ / Molde
*UEFA Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.