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Spor

Galatasaray Avrupa Ligi'ni gözüne kestirdi

Geleceğin takımını kurma hedefiyle yeni transferleri arka arkaya açıklayan Galatasaray, 2000'deki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

DHA24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:42 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:42
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Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme turunun ilk maçında 5-1'lik mağlubiyetle büyük bir şok yaşayan Sarı-kırmızılıların PSV karşısında tur şansı mucizelere kaldı. Bu sebeple gözünü bir yandan UEFA Avrupa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da hedef yeni yapılanmayla beraber 2000'deki başarıyı tekrar etmek. Sarı-kırmızılılarda bildirim tarihi geçtiği için yeni transferler Cicaldau, Boey ve Patrick van Aanholt, PSV Eindhoven maçında oynayamayacak ama bir sonraki turda görev yapabilecekler.

PLANLAMAYA DEVAM

Üç oyuncuyu açıklayan Galatasaray, Gedson ve Berkan Kutlu transferlerini neticelendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da yönetim maaş bütçesini düşürmek için Falcao, Feghouli, Diagne gibi isimlerin elden çıkarılması için görüşmelerini sürdürüyor.

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