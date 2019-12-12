Galatasaray, Avrupa'da eski günlerini arıyor

Galatasaray´da, dün gece Paris Saint-Germain karşısında alınan 5-0´lık mağlubiyetle bu sezonki Avrupa macerası son buldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçta birlikte Avrupa kupalarında oynadığı son 13 müsabakada galibiyetle tanışamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0´lık skorla almıştı. Sar-kırmızılılar bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi olmak üzere oynadığı 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet aldı ve 4 beraberlik elde edebildi.

DEPLASMANDA 20 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Dün oynanan Paris Saint-Germain maçı ile birlikte Galatasaray´ın Avrupa kupalarında deplasmandaki galibiyet hasreti 20 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki en son deplasman galibiyetini 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi 2´nci tur ikinci maçında Alman ekibi Schalke 04 karşısında almıştı. Galatasaray, maçı 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi´nde çeyrek finale yükselmişti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetinin ardından deplasmanda oynadığı 19 karşılaşmada 15 kez kaybederken, rakipleri 4 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında son dış saha golünü ise 25 Şubat 2016 tarihinde oynanan Lazio deplasmanında kaydetti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı maçta İtalyan rakibine 3-1 kaybetmişti. Sarı-kırmızıların golünü Yasin Öztekin atmıştı. Galatasaray, Lazio karşılaşmasının ardından Avrupa kupalarında oynadığı son 8 deplasman müsabakasında golle tanışamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ´NDE KABUS GİBİ SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi´ne 16´ncı kez katılma başarısı gösterdiği bu sezon Avrupa serüvenindeki en kötü grup performanslarından birini yaşadı. Sarı-kırmızılılar A Grubu´nda İspanya´dan Real Madrid, Fransa´dan Paris Saint-Germain ve Belçika´dan Club Brugge ile karşılaştı. Galatasaray, söz konusu maçlarda galibiyet ile tanışamazken 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, oynanan 6 karşılaşmada kalesinde 14 gol görürken, rakip kalelere ise 1 gol atabildi. Bu sonuçlarla grubunu 2 puan ile son sırada tamamlayan Galatasaray´ın bu sezonki Avrupa macerası son bulmuş oldu.

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi´nde gösterdiği kötü hücum performansı ve istatistikleri ile de dikkat çekiyor. Galatasaray 48 şutla rakip kaleye en az şut çeken, 9 ile rakip kaleye en az şut isabet ettiren takım olurken, kalesinde yediği 14 golle de en çok gol yiyen beşinci takım oldu. Sarı-kırmızılılar bunun yanı sıra 1 gol ile turnuvanın en az gol atan takımı olarak hücumda büyük sıkıntı çekti. Galatasaray´ın turnuvadaki tek golü A Grubu 5´nci haftasında sahasında Club Brugge ile oynadığı maçta Adem Büyük´ten geldi.

TERİM 4´ÜNCÜ DÖNEMİNDE AVRUPA´DA KÖTÜ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYUYOR

Galatasaray´da 21 Aralık 2017 tarihinde sarı-kırmızılıların başındaki 4´üncü dönemine başlayan teknik direktör Fatih Terim, takımın başında Avrupa kupalarında başarısız bir grafik çiziyor. 2000 yılında Galatasaray´ın başında Türkiye´ye futbolda ilk ve tek Avrupa kupası olan UEFA Kupası´nı kazandıran Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-kırmızılılar ile Süper Lig´de son iki sezonda şampiyonluğu elde eden 66 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında ise takımı ile istediği başarıyı elde edemiyor. Terim´in 4´üncü döneminde Galatasaray çıktığı 14 Avrupa kupası maçında 1 galibiyet alabilirken, rakiplerine 9 kez mağlup oldu ve 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi´nde geçtiğimiz sezon D Grubu´nda Portekiz´in Porto, Almanya´nın Schalke 04 ve Rusya´nın Lokomotiv Moskova takımları ile mücadele eden Terim´in Galatasaray´ı grubunu 6 maç sonunda 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi´nin yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz´in Benfica takımı ile eşleşmiş ve rakibine 1-2 ve 0-0´lık skorlar sonucunda elenerek Avrupa kupalarına veda etmişti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip kaleye 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol görmüştü.

Sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi´nde A Grubu´nda İspanya´nın Real Madrid, Fransa´nın Paris Saint-Germain ve Belçika´nın Club Brugge takımları ile mücadele etti. Oldukça kötü bir grup performansı sergileyen Terim´in Galatasaray´ı attığı 1 gol ve topladığı 2 puanla ile grubunda son sırayı alarak Avrupa kupalarına veda etti.