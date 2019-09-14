Galatasaray Avrupa'da ikinci sırada
Galatasaray, Cuma akşamı Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Liverpool'un istatistiğine çok yaklaştı.
Galatasaray devam eden iç saha yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İngiliz ekibi Liverpool bu listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 karşılaşmayla Galatasaray aldı.
Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda 32 galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı. Liverpool ise 32 kez sahasında kazanırken, 10 kez rakipleriyle yenişemedi. Cimbom iç sahada en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
EFSANE GİBİ BAŞLADI
Galatasaray'daki ilk maçında siftah yapan Radamel Falcao, kendisinden önceki yıldızların gol geleneğini de sürdürdü. Parçalı formayı ilk giydiğinde gol atan Hagi, Drogba, Gomis gibi yıldızların arasına dün attığı golle Kolombiyalı oyuncu da katıldı.
(Sabah)
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