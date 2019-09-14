27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.786
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Avrupa'da ikinci sırada

Galatasaray, Cuma akşamı Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Liverpool'un istatistiğine çok yaklaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray devam eden iç saha yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İngiliz ekibi Liverpool bu listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 karşılaşmayla Galatasaray aldı.
 
Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda 32 galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı. Liverpool ise 32 kez sahasında kazanırken, 10 kez rakipleriyle yenişemedi. Cimbom iç sahada en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
 
EFSANE GİBİ BAŞLADI
 
Galatasaray'daki ilk maçında siftah yapan Radamel Falcao, kendisinden önceki yıldızların gol geleneğini de sürdürdü. Parçalı formayı ilk giydiğinde gol atan Hagi, Drogba, Gomis gibi yıldızların arasına dün attığı golle Kolombiyalı oyuncu da katıldı.
 
(Sabah)

ASELSAN geliştirdi! Drone tehdidini ´Atom´ durduracak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütüne tepki, uluslararası topluma kınama: Yeter Artık

Terör örgütüne tepki, uluslararası topluma kınama: Yeter Artık

Suudi Arabistan’da petrol tesislerine drone saldırısı!

Suudi Arabistan’da petrol tesislerine drone saldırısı!

Fenerbahçe'de Muriç'e teklif yok

Fenerbahçe'de Muriç'e teklif yok

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Babasıyla aynı kaderi paylaştı: Ölüm yıl dönümünde şehit düştü

Babasıyla aynı kaderi paylaştı: Ölüm yıl dönümünde şehit düştü

MİT tırlarını durdurup 'kral benim' çıkışı yapmış

MİT tırlarını durdurup 'kral benim' çıkışı yapmış

Diyarbakır'da ele geçirildi! Tam 800 yıllık

Diyarbakır'da ele geçirildi! Tam 800 yıllık
 

POPÜLER HABERLER

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Orman yangını çıkarmaya çalışan teröristler, kıskıvrak yakalandı

Dilimi bin dolar! Ne olduğunu bir bilseniz...

Dilimi bin dolar! Ne olduğunu bir bilseniz...

İnşaat çalışmaları sırasında bulundu, 2500 yıllık! Ve Türkiye'de

İnşaat çalışmaları sırasında bulundu, 2500 yıllık! Ve Türkiye'de

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! 400 yıllık...

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde! 400 yıllık...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA