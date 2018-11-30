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Galatasaray Avrupa'da yokları oynuyor

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde grupta çıkmasına kesin gözle bakılan Galatasaray, L.Moskova’ya 2-0 mağlup olunca, Devler Ligi’ne 5. haftada havlu attı. Cim Bom, ayrıca Avrupa’da oynadığı son 23 maçta da 2 kez galip gelebildi.

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EVE DÖNME TEHLİKESİ

GALATASARAY’DAKİ çöküş sürüyor… Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Avrupa’da da hüsran yaşayan Sarı-Kırmızılılar, beklentilerin çok uzağında kaldı… Şampiyonlar Ligi kuraları çekildiğinde otoriteler tarafından gruptan çıkmasına kesin gözle bakılan Cim Bom, D Grubu'nun 5. maçında Lokomotiv Moskova’ya 2-0 mağlup olarak hem üst tura çıkma şansını kaybetti, hem de Avrupa Ligi’ni tehlike attı.

23 MAÇTA 2 GALİBİYET

2013-14 sezonunda Juventus’u yenerek Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkan Cim Bom, bu karşılaşmanın ardından Avrupa kupalarında çıktığı maçlarda ise hayal kırıklığı yaşattı… Avrupa’da oynanan son 23 karşılaşmanın sadece 2’sini kazanabilen Galatasaray, 14 kez ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, 7 maçta da eşitliği bozamadı. Galatasaray, bu süreçte sadece Benfica ve Lokomotiv Moskova’yı devirebildi.

DEPLASMANDA ZAFERİ UNUTTU

SARI-KIRMIZILILAR, bu arenada oynadığı son 16 deplasman maçını da kazanamadı. G.Saray, en son 2012-13 sezonunda Schalke’yi dış sahada mağlup etmeyi başarmıştı. O günden sonra galibiyeti unutan Cim Bom, 16 maçta 14 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Bu sezon Devler Ligi’nde oynadığı karşılaşmalarda sadece Türk Telekom’daki maçta Lokomotiv’e gol atan G.Saray sonrasında oynadığı 4 karşılaşmada ise ağları sarsamadı.

(Gunes)

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