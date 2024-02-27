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Spor

Galatasaray, Avrupa'da zirvede!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-1 yemem Galatasaray, Avrupa'da iç sahadaki galibiyet serisiyle zirvede yer alıyor.

27 Şubat 2024 Salı 14:26 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa'da zirvede!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray bu sonuçla evindeki galibiyet serisini 17 maça çıkarmış oldu.

AVRUPA'DA AÇIK ARA ZİRVEDE GALATASARAY VAR!

Öte yandan iç sahadaki galibiyet serisini 17 maça çıkaran Galatasaray, bu alanda Avrupa'da uzak ara zirvede yer alıyor.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha galibiyet serisinde Galatasaray'ın en yakın takipçisi ise 7 galibiyetle Inter oldu.

İşte iç saha galibiyet serilerinde son durum:

17- Galatasaray

7- Inter

6- Arsenal

5- Bologna

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