Galatasaray, Avrupa'nın zirvesinde

Galatasaray, geçen dönem şampiyonluğun anahtarı olan iç sahadaki başarılı performansına bu sezon da devam ediyor.

En son 13 Ağustos 2022'de Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, ardından Aslantepe'de rakiplerine geçit vermedi. Bu sezon evinde 15'te 15 ile yoluna devam eden Galatasaray, toplamda 32 maçtır (30 galibiyet-2 beraberlik) taraftarı önünde kaybetmedi.

Bu karnesiyle Süper Lig'de rakipsiz olan Galatasaray, en iyi 15 ligde sezon boyunca devam eden iç saha serisinde de Avrupa'nın 1 numarasına yerleşti. Liverpool 26 maçla ikinci olurken, Manchester City ve A.Madrid 25'er karşılaşmayla üçüncülüğü paylaştı. PSV 22 müsabakayla 4,

Real Madrid de 19 ile 5. sırada.

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Ayrıca Galatasaray, bu sezon Avrupa'da evinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri oldu. Taraftarının müthiş desteğiyle coşan sarı- kırmızılar, sahasındaki 15 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı. Aslan'ı, 12'de 12'lik performansa imza atan Portekiz ekibi Sporting takip etti.