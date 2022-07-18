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Spor

Galatasaray, Avusturya kampını noktaladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yaptığı kampta son çalışmasını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi.

IHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
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Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki son çalışmasını yaptı.

Galatasaray'da sabah yapılan idman ısınma ile başlarken, güç ve kuvvet çalışması ile devam etti. Sonrasında dar alanda çift kale oyun oynayan futbolcular, interval koşular gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan akşam antrenmanı ise topla yapılan ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde top kapma pas çalışması yapılırken, antrenman taktiksel çalışma ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya'daki son hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Çekya temsilcisi Pardubice ile Bad Waltersdorf'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

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