Galatasaray, Avusturya'da hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Antrenmana milli takımlara gittiği için ekstra izinli olan futbolcular ile dün Fortuna Düsseldorf ile yapılan hazırlık maçında uzun süre alan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular dayanıklılık ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Günü tek antrenmanla geçiren Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.