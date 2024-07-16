İSTANBUL 34°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2024 Salı / 10 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0908
  • EURO
    36,1005
  • ALTIN
    2596.92
  • BIST100
    11131.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Avusturya'da hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Galatasaray, Avusturya'da hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden devam eden Galatasaray, çalışmalarına Avusturya kampında devam ediyor.

AA16 Temmuz 2024 Salı 13:34 - Güncelleme:
Galatasaray, Avusturya'da hazırlıklarına devam ediyor
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı.

Antrenmana milli takımlara gittiği için ekstra izinli olan futbolcular ile dün Fortuna Düsseldorf ile yapılan hazırlık maçında uzun süre alan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular dayanıklılık ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Günü tek antrenmanla geçiren Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.