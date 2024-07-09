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Spor

Galatasaray, Avusturya'da mesaiye başladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürdü.

AA9 Temmuz 2024 Salı 22:07 - Güncelleme:
Galatasaray, Avusturya'da mesaiye başladı
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Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap çalışmaları için gittiği Avusturya'daki kampta ilk idmanını yaptı.

Geinberg Therme SPA Hotel sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, çalışma öncesinde bir süre sohbet etti.

İdmana ısınmayla başlayan sarı kırmızılı futbolcular, yüksek tempolu tam saha koşunun ardından 3 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.

Hakim Ziyech ve Mauro Icardi, takımdan ayrı koşarken Victor Nelsson ile Emin Bayram, bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

El futbolu oynayan futbolcular, yarım sahada çift kale pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Galatasaray, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

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