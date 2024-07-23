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Spor

Galatasaray, Avusturya'da yeni sezona hazırlanıyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA23 Temmuz 2024 Salı 00:07 - Güncelleme:
Galatasaray, Avusturya'da yeni sezona hazırlanıyor
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayıp koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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