Galatasaray Babel'i gözden çıkardı
Henry Onyekuru transferini bitirmek üzere olan Galatasaray, teklif gelmesi halinde Ryan Babel'in ayrılığına izin verecek.
Ara transfer operasyonu yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Galatasaray’da, Ryan Babel konusunda da flaş bir gelişme yaşanıyor. Hollandalı yıldıza iyi bir teklif gelmesi halinde, devre arasında gitmesine izin verileceği öğrenildi.
Sol açığa Onyekuru’yu takviye edecek olan Sarı-Kırmızılılar, Babel’in satışından gelmesi muhtemel parayı ise diğer pozisyonlara yapılacak transferlerde kullanacak. Kart cezası nedeniyle yarın Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek olan Babel’in tedavisi Florya’da sürüyor.
Fanatik
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