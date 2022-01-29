İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu
Spor

Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i 94-88 mağlup etti.

29 Ocak 2022 Cumartesi 17:59 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 17:59
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakadan Bahçeşehir Koleji, 94-88 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Bahçeşehir Koleji: Jones 8, Smith 17, Hall 2, Solomon 16, Berkay Candan 2, Dekker 17, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Kartal Özmızrak 5, Mustafa Baygül 4, Hadi Özdemir

Galatasaray Nef: Blackshear 2, Trimble 26, Bost 19, Purcell 11, Kravish 12, Emir Kabaca 13, Okben Ulubay 5, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Ege Arar, Canberk Kuş

1. Periyot: 30-27

Devre: 51-46

3. Periyot: 75-67

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.