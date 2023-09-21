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Spor

Galatasaray, Balkan Şampiyonu oldu!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'nın KV Drita ekibini 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

21 Eylül 2023 Perşembe 23:28 - Güncelleme:
Galatasaray, Balkan Şampiyonu oldu!
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Kosova'nın KV Drita ekibini 3-0 mağlup etti.

Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-11, 25-21 ve 25-14'lük setlerle yendi.

Oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray Daikin, tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu oldu.

CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılılar, 32'li finaller turunda Portekiz'in Kairos Ponta Delgada ekibiyle eşleşti. Bu turda ilk maç 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak.

  • Galatasaray Kadın Voleybol
  • Balkan Kupası Şampiyonu
  • Dritadan 3-0 galibiyet

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