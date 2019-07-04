Galatasaray, Banega ısrarını sürdürüyor

Sarı Kırmızılı kulüple anlaşma sağlayan Arjantinli yıldız, Sevilla yöneticileriyle bir araya geldi.

Banega, İspanyol ekibine Galatasaray'la anlaştığını iletti ve transferde kolaylık istedi.

Arjantinli futbolcunun menajeri ve avukatı Hirsig de Sevilla ile masaya oturacak.

Bu görüşme sonrası Galatasaray yönetimi, Banega için Sevilla kulübüne resmi teklifte bulunacak.

Sarı kırmızılılar, İspanyol ekibinin istediği Fernando'yu takasta kullanıp bir miktar da bonservis ödemek istiyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise ilk aşamada Banega'yı bonservis bedeliyle satmanın hesaplarını yapıyor.

Monchi, Arjantinli futbolcudan elde edilecek gelirle de Galatasaray'dan Fernando'yu ucuz bir bedelle transfer etmeyi planlıyor.

Gelecek hafta Ever Banega transferinin olumlu olarak sonuçlanması bekleniyor.

Trt Spor