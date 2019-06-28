Galatasaray, Barcelona'dan Rafinha'yı istiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray için Portekiz'den Rafinha iddiası geldi.
Orta sahaya en az 1 transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray, Ever Banega için resmi girişimlerde bulunurken gündeme gelen son isim de Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Rafinha oldu.
Portekiz basınından Record'un haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncusu için kısa sürede resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Rafinha için Valencia'nın da takipte olduğu yazılırken, ilk ciddi taliplinin ise Galatasaray olduğu vurgulandı
Orta sahanın ortasında görev alan Rafael Alcantara do Nascimento geçen sezon La Liga'da 5 maça çıkarken 225 dakika süre aldı. Rafinha'nın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
(Sporx)
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