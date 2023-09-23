Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-Kırmızılı takım bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Peki, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın saati ve yayıncı kuruluşu

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'in konuğu olacak. Ligde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray, Başakşehir deplasmanından 3 puan almak için mücadele edecek.

Başakşehir Galatasaray maçı, 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - G.SARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Duarte, Cemali, Lima, Karzev, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Pelkas, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem, Mertens, Icardi

Yeni sezonda oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 10 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından ligin ikinci sırasında yer alıyor. Ev sahibi Başakşehir ise sezona kötü bir başlangıç yapmış ve 4 maçta 3 yenilgi almıştı.