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Spor

Galatasaray Başakşehir maçı bugün saat kaçta? Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda?

Başakşehir Galatasaray maçı için hazırlıklar tamamlandı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. Son 17 resmi maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir maçına tam kadro olarak çıkacak. Peki Galatasaray Başakşehir maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...

23 Eylül 2023 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Galatasaray Başakşehir maçı bugün saat kaçta? Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-Kırmızılı takım bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Peki, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın saati ve yayıncı kuruluşu

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'in konuğu olacak. Ligde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray, Başakşehir deplasmanından 3 puan almak için mücadele edecek.

Başakşehir Galatasaray maçı, 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - G.SARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Duarte, Cemali, Lima, Karzev, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Pelkas, Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Kerem, Mertens, Icardi

Yeni sezonda oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 10 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin ardından ligin ikinci sırasında yer alıyor. Ev sahibi Başakşehir ise sezona kötü bir başlangıç yapmış ve 4 maçta 3 yenilgi almıştı.

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