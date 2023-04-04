Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.30'da NEF Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 26 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 63 puanla zirvede yer aldı.