Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak.
2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:
2 ŞUBAT SALI
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 ŞUBAT PERŞEMBE
Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu