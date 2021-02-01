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Spor

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasında Arda Kardeşler düdük çalacak.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:39
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak.

2, 3 ve 4 Şubat'ta oynanacak Süper Lig karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemleri şöyle:

2 ŞUBAT SALI

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 ŞUBAT PERŞEMBE

Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

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