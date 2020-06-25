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Spor

Galatasaray, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:40
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Galatasaray, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı. Ardından çift kale taktik oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamlandı.

Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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